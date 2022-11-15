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В Улан-Удэ откроется выставка «Осенний вернисаж»

В Улан-Удэ откроется выставка «Осенний вернисаж»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В экспозицию войдут лучшие творческие работы учащихся художественной школы

16 ноября в Улан-Удэ состоится открытие ежегодной выставки «Осенний вернисаж». В национальном музее Бурятии будут представлены творческие работы обучающихся в детской художественной школе имени Р.С. Мэрдыгеева.

В экспозицию выставки вошли лучшие творческие работы учащихся, выполненные в первой четверти этого учебного года. Это тёплые натюрморты, этюды, пленэрные зарисовки, декоративно-прикладное искусство, графика.

Выставка будет работать в музее истории Бурятии имени М.Н.Хангалова. Вход на выставку бесплатный, сообщает пресс-служба нацмузея.

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музей выставка Бурятия Улан-Удэ

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