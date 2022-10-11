На фестивале ГТО разыграют кубок главы Бурятии

Соревнования пройдут на центральном стадионе Улан-Удэ



14 октября в Улан-Удэ пройдёт фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на «Кубок главы Республики Бурятия». Спортивное мероприятие состоится на центральном стадионе города.



Участие в фестивале примут команды муниципальных образований. Будут выявлены лучшие среди команд и лучшие по отдельным видам испытаний. Команды будут состоять из одной девушки и одного юноши V ступени (возрастная группа 16-17 лет), одной женщины и одного мужчины с VI, VII и VIII возрастных ступеней (от 30 до 49 лет). Участники будут соревноваться в беге на короткую и длинную дистанцию, подтягивании, наклоне вперёд, прыжке в длину, рывке гири, подъёме туловища и стрельбе из пневматической винтовки.



Абсолютный победитель в каждой возрастной ступени будет объявлен рекордсменом ГТО. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.



Соревнования начнутся в 10:00. Торжественное открытие фестиваля состоится в 13:00. Закрытие фестиваля и награждение пройдёт в 16:00. Об этом сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.



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