В Улан-Удэ музеи отметят День бурятского языка

Национальный музей представил программу, посвящённую празднику



В Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвящённую Дню бурятского языка. В историко-краеведческом музее имени М.Н. Хангалова 13 октября состоится интерактивное занятие «Бэрийн абдар – сундучок невесты» (6+). На занятии ребятам расскажут о традициях и обычаях бурят по подготовке и сбору к свадьбе. 14 октября здесь проведут викторину на бурятском языке (6+). 20 октября откроется выставка, посвящённая 85-летию со дня утверждения ЦИК СССР нового (латинизированного) бурят-монгольского алфавита и 115-летию со дня рождения писателя, драматурга Намжила Балдано (6+). 27 октября вновь состоится викторина на бурятском языке (6+).



В художественном центре имени Ц.С. Сампилова 20 октября будет показан фильм на бурятском языке без перевода «Первый нукер Чингисхана» (16+). Вход бесплатный. 22 октября состоится бесплатный мастер-класс «Буряад зураг» от Туяны Тыхеевой на выставке Даши-Нимы Дугарова (0+).



В естественнонаучном центре национального музея РБ 20 октября будет проведён урок бурятского языка «Байгаали тухай түрэл хэлэн дээрэ» - «О природе на родном языке» на выставке «Таёжная, озёрная, степная…» (0+). Об этом сообщает пресс-служба нацмузея.

