Ранее она выполнила норматив «Мастер спорта России»
Федерация шахмат России присвоила звание мастера ФИДЕ спортсменке из Агинского Бурятского округа, 14-летней Яне Ж. в августе этого года.
- Звание Яне присвоили за высокие достижения в данном виде спорта. Она вообще первая обладательница международного звания в Забайкальском крае, – отметил председатель федерации шахмат Забайкалья Денис Абашеев.
Яна занимается шахматами более шести лет. Вчера, 5 сентября, спортсменке исполнилось 14 лет.
Отметим, что мастер ФИДЕ — это промежуточное между званиями национального мастера и международного мастера ФИДЕ, присваивается за успешные выступления в международных соревнованиях.
Напомним, Яна стала первым «Женским международным мастером WIM» в истории забайкальского спорта. Почётное звание было присвоено спортсменке на третьем совете международной шахматной федерации ФИДЕ. Юная шахматистка и её тренер также стали лауреатами премии имени заслуженного тренера СССР Марка Дворецкого. Они удостоены наградой за высокие достижения на первенствах России, Европы и мира по шахматам. В июле этого года шахматистка выполнила норматив «Мастер спорта России». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Агинской шахматистке присвоили звание мастера ФИДЕ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках фестиваля состоится 14 концертов
В этом году Чойнхор Дашиевич Очиров отметил свой 102-й день рождения
В мероприятиях примут участие молодые учёные и аспиранты из России, Монголии, Беларуси и Азербайджана
Бывший сумоист делился японскими мудростями
Сроки ремонта сдвинули из-за дождей
Судя по состоянию контейнеров, мусор не вывозили уже долгое время
Более сорока лет она проработала в министерстве здравоохранения республики
Знаменитый путешественник держит путь в Монголию
Мужчина не исполнил требования контракта
Сотрудники возложили цветы к памятнику и провели минуту молчания
На площади Советов вовсю идёт подготовка к фермерскому фестивалю
Осуждённый будет выплачивать долг из колонии
История развернулась в Заиграевском районе
Накануне скончался один пожилой больной
Оксана Бухольцева добралась до ДНР