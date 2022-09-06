Агинской шахматистке присвоили звание мастера ФИДЕ

Ранее она выполнила норматив «Мастер спорта России»



Федерация шахмат России присвоила звание мастера ФИДЕ спортсменке из Агинского Бурятского округа, 14-летней Яне Ж. в августе этого года.



- Звание Яне присвоили за высокие достижения в данном виде спорта. Она вообще первая обладательница международного звания в Забайкальском крае, – отметил председатель федерации шахмат Забайкалья Денис Абашеев.



Яна занимается шахматами более шести лет. Вчера, 5 сентября, спортсменке исполнилось 14 лет.



Отметим, что мастер ФИДЕ — это промежуточное между званиями национального мастера и международного мастера ФИДЕ, присваивается за успешные выступления в международных соревнованиях.



Напомним, Яна стала первым «Женским международным мастером WIM» в истории забайкальского спорта. Почётное звание было присвоено спортсменке на третьем совете международной шахматной федерации ФИДЕ. Юная шахматистка и её тренер также стали лауреатами премии имени заслуженного тренера СССР Марка Дворецкого. Они удостоены наградой за высокие достижения на первенствах России, Европы и мира по шахматам. В июле этого года шахматистка выполнила норматив «Мастер спорта России». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

