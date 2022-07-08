В Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

В Заиграевском районе с 50-летием семейной жизни поздравили чету Горбик



6 июля в Заиграевском районе Бурятии отметили «золотой» юбилей совместной жизни Владимир Анатольевич и Татьяна Анатольевна Горбик.



Познакомились супруги во время учёбы в техникуме связи. После успешного окончания, их распределили в посёлок Заиграево. Вместе начинали работать электромонтёрами, обслуживали телефонную связь в Заиграевском районе. Татьяна Анатольевна проработала здесь до пенсии. А Владимир Анатольевич много лет работал в РЖД. Сейчас супруги на пенсии.



Супруги вырастили троих детей, имеют 4 внуков, 6 внучек и 4 правнучек. Залогом семейного счастья считают умение слышать и слушать друг друга, а также быть поддержкой во всём.



Чету Горбик с 50-летием семейной жизни поздравили представители Заиграевского отдела управления ЗАГС, администрации района, управления культуры, партийцы. Юбилярам были вручены благодарственные письма и памятные подарки, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

