В Бурятии супруги отпраздновали «золотую свадьбу»

В Заиграевском районе с 50-летием семейной жизни поздравили чету Горбик
6 июля в Заиграевском районе Бурятии отметили «золотой» юбилей совместной жизни Владимир Анатольевич и Татьяна Анатольевна Горбик.
Познакомились супруги во время учёбы в техникуме связи. После успешного окончания, их распределили в посёлок Заиграево. Вместе начинали работать электромонтёрами, обслуживали телефонную связь в Заиграевском районе. Татьяна Анатольевна проработала здесь до пенсии. А Владимир Анатольевич много лет работал в РЖД. Сейчас супруги на пенсии.
Супруги вырастили троих детей, имеют 4 внуков, 6 внучек и 4 правнучек. Залогом семейного счастья считают умение слышать и слушать друг друга, а также быть поддержкой во всём.
Чету Горбик с 50-летием семейной жизни поздравили представители Заиграевского отдела управления ЗАГС, администрации района, управления культуры, партийцы. Юбилярам были вручены благодарственные письма и памятные подарки, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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