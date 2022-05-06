В Бурятии участнику трудового фронта исполнилось 90 лет

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отпраздновал житель Еравнинского района



В Бурятии чествовали почётного гражданина Еравнинского района, труженика тыла, ветерана труда Дамбу Шираповича Доржиева, которому 3 мая исполнилось 90 лет.



- Родился я в 1932 году в селе Зун-Ульдурга в семье колхозников Ширабэй Доржо и Ешин-Хандамы. Учился в Зун-Ульдургинской школе. Как все дети войны рано познал, что такое тяжёлый физический труд, наравне с взрослыми трудился во имя Победы в Великой Отечественной войне. Детство было очень трудное, потому что у меня рано ушли родители. Сначала умерла Хандама эжы, когда мне было всего 4 года. Затем в тринадцать лет я потерял вторую маму Мэдэгму, а в пятнадцать лет остался без отца, – не скрывая слез, рассказывает ветеран.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, его супруга – Галина Лушановна – уроженка Агинских округа. Её судьбу тоже простой не назовёшь.



- Родители моей жены были репрессированы и сосланы. Несмотря на все тяготы, она, будучи ребёнком, трудилась в тылу во имя Победы, всю свою жизнь проработала в сельском хозяйстве, - говорит о супруге Дамба Ширапович.



В молодости юбиляр был механизатором, поднимал целинные земли в совхозе «Еравнинский», работал водителем и чабаном. Более тридцати лет, до выхода на заслуженный отдых, работал табунщиком в колхозе «Коммунизм», кочевали с табуном на дальних отгонных пастбищах Нохони и Турхула. Был в числе передовых табунщиков Еравнинского района и республики.



Дамба Ширапович и Галина Лушановна воспитали пятерых сыновей, всем обеспечили высшее образование. Галины Лушановны нет рядом с ним уже много лет, вместе они прожили 51 год.



- Не стареет душой ветеран, до сих пор полон сил, содержит большое подсобное хозяйство. Односельчане до недавних пор видели его на лугах, когда он сам наравне с сыновьями и внуками косил сено на тракторе. В ответ на просьбы сыновей и внуков отдохнуть, Дамба Ширапович до сих пор отвечает, что он всю жизнь трудился и это ему помогает жить, - отметила начальник отдела социальной защиты населения по Еравнинскому району Лайжит Ширапова.

