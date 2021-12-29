Дамба Аюшеев уточнил, что появилось в ледяном треугольнике в Закаменске
Бурятия известна тем, что на её территории появляются различные чудесные изображения как на камне, так и во льду. К примеру, в Баргузинском районе появилась фигура богины Янжимы на скале, которой поклоняются жители Бурятии и приезжают к ней издалека со всех уголков земли.
Как ранее «Байкал Daily», недавно на центральной площади города Закаменск в Бурятии внутри ледового треугольника запечатлели фигуру, похожую на субарган. Многие верующие увидели в этом знак свыше, а буддийский символ стал темой бурного обсуждения в соцсетях.
Явление прокомментировал глава Буддийской традиционной Сангхи, Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
- Так создаётся буддийская легенда. Каждый год на Новый год в центре Закаменска добросовестные мылинцы устанавливают сказочные фигурки изо льда реки Джиды. Вот так коренные жители Закамны, хамниганы из села Мыла, нашли чудо - лёд, внутри которого мы определили образ Ганжира. И не случайно этот треугольник льда наши мылинцы поставили на самый верх композиции, как шапку, - прокомментировал чудесное явление Хамбо Лама.
Ганжир переводится с тибетского языка, как полный сокровищ, наполненный молитвами. В буддийской архитектуре Тибета и Монголии — это высокий золоченый шпиль, венчающий кровлю храма. Он имеет сложный силуэт, а по его сторонам находятся цилиндрические башенки — чжалцаны.
Глава Сангхи прокомментировал появление буддийского «чуда» в Бурятии
Общество, Фото:
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