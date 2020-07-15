В Бурятии названы лучшие «i-Медики»

Объявлены победители первого республиканского конкурса медицинских организаций в интернет-сфере
В Бурятии прошёл первый в истории республиканский конкурс «iМедик Бурятии-2020», посвящённый Дню медицинского работника. Целью мероприятия стало интернет-продвижение медицинских организаций и медицинских блогеров, сообщает пресс-служба минздрава РБ.
Были определены победители и призёры в следующих номинациях:
«За лучший официальный сайт ЛПУ, ведущих свою деятельность в сельских районах Республики Бурятия»
1 место – не присуждалось
2 место – ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ», приз в размере 25000 руб.
3 место – ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ», приз в размере 15000 руб.
3 место – ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», приз в размере 15000 руб.
Поощрительные места:
- ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница», 8000 руб.
- ГАУЗ «Иволгинская центральная районная больница», 8000 руб.
- ГБУЗ «Тункинская центральная районная больница», 8000 руб.
- ГБУЗ «Еравнинская центральная районная больница», 8000 руб.
«За лучший официальный сайт медицинских учреждений, ведущих свою деятельность в Улан-Удэ»
1 место – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», 30000 руб.
2 место – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им.В.В.Ангапова», 25000 руб.
3 место – ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», 20000 руб.
«За лучшее продвижение в социальных сетях»
1, 2, 3 места не присуждались
Поощрительные призы и дипломы:
- ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», 8000 руб.
- ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова», 8000 руб.
- ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», 8000 руб.
- ГАУЗ «Городской перинатальный центр», 8000 руб.
- ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», 8000 руб.
- ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника», 8000 руб.
- ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница», 8000 руб.
- ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», 8000 руб.
- ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», 8 000 руб.
- ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», 8000 руб.
- ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ», 8000 руб.
- ГАУЗ «РКЛРЦ Центр восточной медицины», 8000 руб.
- Государственное предприятие Республики Бурятия «Бурят-Фармация», 8000 руб.
- ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», 8000 руб.
- ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», 8000 руб.
- ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», 8000 руб.
«Лучший сайт медицинских центров»
Поощрительные призы и дипломы:
- ООО «Диагрупп», 10000 руб.
- ООО «Детская клиника Диагрупп» 10000 руб.
«Лучший медицинский блогер, работающий в медицинских организациях республики»
Поощрительные призы и дипломы:
- Татьяна Чимитдоржиева, заместитель главного врача РКБ им. Н.А. Семашко, 10000 руб.
- Бадарма Гомбоева, заместитель главного врача РК БСМП им. В.В.Ангапова, 10000 руб.
- Цыремпилов Сергей, преподаватель медицинского института БГУ, 10000 руб.
- Бадмаева Вера, руководитель Республиканского нефроцентра, главный внештатный нефролог МЗ РБ, 10000 руб.
«Блогеры-врачи в Instagram»
- Иванова Александра, врач-колопроктолог ГАУЗ «Городская поликлиника 2» и МЦ «СОНАР», 8000 руб.
- Цыденова Сурэна, врач-кардиолог 1-го кардиологического отделения РКБ им. Н.А. Семашко, 8000 руб.
«Блог о ЗОЖ, профилактике и лечении ССЗ»
- Ринчинов Алдар, флеболог «Диагрупп», 8000 руб.
- Малкова Ирина, врач физиотерапевт ортопед- педиатр МЦ «Диагрупп»
«Лучший медицинский блогер, получающий профессию медика»
1, 2, 3 места не присуждались
Поощрительные призы и дипломы:
- сайт республиканского медицинского колледжа, 10000 руб.
- Сагида Батомункуева, автор аккаунта в Instagram о Кяхтинском медицинском колледже, 10000 руб.
«Лучший блогер в социальных сетях, рассказывающий о медиках Бурятии»
- Зоя Ангаренова, 10000 руб.
- Бухаев Олег, контент-менеджер, коллективный участник – сайт общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Республики Бурятия», 10000 руб.
- Медицинский центр «Диагрупп», 10000 руб.
В Бурятии названы лучшие «i-Медики»
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