В Бурятии названы лучшие «i-Медики»

Объявлены победители первого республиканского конкурса медицинских организаций в интернет-сфере



В Бурятии прошёл первый в истории республиканский конкурс «iМедик Бурятии-2020», посвящённый Дню медицинского работника. Целью мероприятия стало интернет-продвижение медицинских организаций и медицинских блогеров, сообщает пресс-служба минздрава РБ.



Были определены победители и призёры в следующих номинациях:

«За лучший официальный сайт ЛПУ, ведущих свою деятельность в сельских районах Республики Бурятия»

1 место – не присуждалось

2 место – ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ», приз в размере 25000 руб.

3 место – ГБУЗ «Баунтовская ЦРБ», приз в размере 15000 руб.

3 место – ГБУЗ «Закаменская ЦРБ», приз в размере 15000 руб.

Поощрительные места:

- ГАУЗ «Гусиноозерская центральная районная больница», 8000 руб.

- ГАУЗ «Иволгинская центральная районная больница», 8000 руб.

- ГБУЗ «Тункинская центральная районная больница», 8000 руб.

- ГБУЗ «Еравнинская центральная районная больница», 8000 руб.



«За лучший официальный сайт медицинских учреждений, ведущих свою деятельность в Улан-Удэ»

1 место – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», 30000 руб.

2 место – ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им.В.В.Ангапова», 25000 руб.

3 место – ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», 20000 руб.



«За лучшее продвижение в социальных сетях»

1, 2, 3 места не присуждались

Поощрительные призы и дипломы:

- ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», 8000 руб.

- ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В.Ангапова», 8000 руб.

- ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», 8000 руб.

- ГАУЗ «Городской перинатальный центр», 8000 руб.

- ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», 8000 руб.

- ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника», 8000 руб.

- ГАУЗ «Заиграевская центральная районная больница», 8000 руб.

- ГБУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики», 8000 руб.

- ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», 8 000 руб.

- ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер», 8000 руб.

- ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови МЗ РБ», 8000 руб.

- ГАУЗ «РКЛРЦ Центр восточной медицины», 8000 руб.

- Государственное предприятие Республики Бурятия «Бурят-Фармация», 8000 руб.

- ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», 8000 руб.

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», 8000 руб.

- ГАУЗ «Городская поликлиника № 2», 8000 руб.



«Лучший сайт медицинских центров»

Поощрительные призы и дипломы:

- ООО «Диагрупп», 10000 руб.

- ООО «Детская клиника Диагрупп» 10000 руб.



«Лучший медицинский блогер, работающий в медицинских организациях республики»

Поощрительные призы и дипломы:

- Татьяна Чимитдоржиева, заместитель главного врача РКБ им. Н.А. Семашко, 10000 руб.

- Бадарма Гомбоева, заместитель главного врача РК БСМП им. В.В.Ангапова, 10000 руб.

- Цыремпилов Сергей, преподаватель медицинского института БГУ, 10000 руб.

- Бадмаева Вера, руководитель Республиканского нефроцентра, главный внештатный нефролог МЗ РБ, 10000 руб.



«Блогеры-врачи в Instagram»

- Иванова Александра, врач-колопроктолог ГАУЗ «Городская поликлиника 2» и МЦ «СОНАР», 8000 руб.

- Цыденова Сурэна, врач-кардиолог 1-го кардиологического отделения РКБ им. Н.А. Семашко, 8000 руб.



«Блог о ЗОЖ, профилактике и лечении ССЗ»

- Ринчинов Алдар, флеболог «Диагрупп», 8000 руб.

- Малкова Ирина, врач физиотерапевт ортопед- педиатр МЦ «Диагрупп»



«Лучший медицинский блогер, получающий профессию медика»

1, 2, 3 места не присуждались

Поощрительные призы и дипломы:

- сайт республиканского медицинского колледжа, 10000 руб.

- Сагида Батомункуева, автор аккаунта в Instagram о Кяхтинском медицинском колледже, 10000 руб.



«Лучший блогер в социальных сетях, рассказывающий о медиках Бурятии»

- Зоя Ангаренова, 10000 руб.

- Бухаев Олег, контент-менеджер, коллективный участник – сайт общественной организации «Ассоциация средних медицинских работников Республики Бурятия», 10000 руб.

- Медицинский центр «Диагрупп», 10000 руб.

