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25% заболевших COVID-19 в Забайкалье – работники торговли

25% заболевших COVID-19 в Забайкалье – работники торговли
Общество, 
В регионе более двух тысяч случаев заражения коронавирусом

По данным регионального оперштаба, на 16 июня в Иркутской области зарегистрировано 4747 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 179 человек. Их числа заболевших – 1425 вахтовиков и 180 человек из обсерваторов. У 31 больного заболевание протекает в тяжёлой форме.

Выздоровело 1316 человек, в том числе за последние сутки – 117. Умерло 20 человек, 19 пациентов скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае достигло 2263 человек. Из них 1178 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

По данным на 16 июня, всего в регионе зафиксированы 40 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Около 25 процентов всех работающих заболевших являются сотрудниками торговли, общественного питания и сферы услуг.

В Бурятии зарегистрировано 2341 случай заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1266. За сутки выявили 38 больных. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1452 человека, в том числе 67 человек за последние сутки.

За весь период умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 508 больных, на амбулаторном лечении находятся 368 пациентов.


профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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