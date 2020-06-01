Держать дистанцию и носить маски жителям Бурятии предстоит до конца года

Организации не должны прекращать дезинфекцию рабочих помещений
Держать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, носить маски и перчатки в общественных местах придётся как минимум до конца 2020 года. Эти нормы вошли в правила по профилактике коронавирусной инфекции, которые подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев разъяснил основные положения нового СанПин по COVID-19.
- Новые санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса будут действовать до 1 января 2021 года и содержат противоэпидемические мероприятия, меры дезинфекции, нормы лабораторной диагностики и фиксации случаев заражения COVID-19. Также новые правила предусматривают мониторинг заболеваемости и напряжённости иммунитета среди переболевших, эпидемиологическую диагностику и гигиеническое воспитание населения, - сообщил Ханхареев.
Так, среди мер, направленных на предотвращение распространения инфекции, указывается необходимость гражданам соблюдать личную гигиену — мытье рук, ношение масок, перчаток, использование антисептиков, а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра в общественных местах.
Организации должны проводить обязательную дезинфекцию всех рабочих помещений, обеззараживание воздуха, создать запас дезифицирующих средств.
Кроме того, новыми правилами сохраняется обязанность граждан, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов, на две недели с момента прибытия изолироваться на дому или в обсерваторах. За ними будет также медицинское наблюдение.
- Особое внимание хотел бы обратить предпринимателей на необходимость соблюдения всех требований, прописанных в санитарных правилах. Только чёткое следование всем рекомендациям и правилам как со стороны предпринимателей, так и со стороны наших граждан, поможет предупредить распространение вируса, - призвал Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 1 июня в Бурятии зарегистрировано 1563 случая заражения COVID-19 (+50 за сутки),
Держать дистанцию и носить маски жителям Бурятии предстоит до конца года
Общество, Фото:
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