В Улан-Удэ дети из школы № 60 будут учиться в 113 квартале



- Дело в том, что здание у нас не аварийное, оно ограничено к эксплуатации. То есть, там нет такого, чтобы потолки валились, стены обваливались и так далее, - пояснила «Байкал-Daily» директор школы №60 Любовь Цыденова.



Переезд в новое здание



Помимо наложения ограничения, суд также обязал комитет по образованию администрации Улан-Удэ предоставить современное, соответствующее требованиям надзорных органов здание до января 2020 года.



- Мы уже второй год ведём работу по изысканию земельного участка на территории Советского района для того, чтобы там построить школу. Но, к сожалению, сегодня очень сильно меняются нормы, и того участка, на котором сейчас здание школы №60 располагается, его недостаточно, чтобы построить там полноценную школу, - рассказала Любовь Цепкова, заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ.





Пока поиск земли продолжается, детей было решено перевести в один из корпусов школы №63.



Всего 63 школа имеет 3 учебных корпуса. Один построен в середине 90-х, два других - в 2018. Именно первое помещение было решено предоставить учащимся школы №60.



- В июле и августе прошла приёмка школы. Готовность к учебному году проверяет не только комитет по образованию. Это большая межведомственная комиссия, в которую входят представители всех надзорных органов, и плюс Росгвардия, комиссия по делам несовершеннолетних, центр мониторинга, комбинат школьного питания. Эта комиссия смотрит, на сколько здание соответствует к новому учебному году, и это здание соответствует, - добавила Любовь Цепкова.



Также такой вариант устроил и родителей учеников школы №60.



- Если все нюансы были рассмотрены, и это здание 63 школы полностью подходит для обучения наших ребятишек, то почему бы нам не принять это здание. И с 1 сентября без задержек выйти получать полноценное образование, - поделилась своим мнением мама учащегося школы №60 Светлана Цыренова.



Таким образом, в первом - новом - корпусе 63 школы будут учиться 1500 детей с 1 по 8 класс, второй корпус займут ученики 9-11 классов, так как там предусмотрены специальные кабинеты, техника и лаборатории. В нём 1 сентября за парты сядут 700 детей. И старый корпус на время отойдёт 530 ученикам школы №60.



- Из всех 530 детей ежедневно школу посещает 150 – 160 детей. Есть категория детей, которые посещают школу 2 раза в неделю. 40% ребят обучаются дома, по индивидуальным программам, - уточнила заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.



Недовольство



Но есть и те, кто с таким решением не согласен. Аюна Башинова считает, что сотые квартала разрастаются, и это помещение понадобится в будущем.



- Сами видите, микрорайон разрастается, это не секрет, город растёт в этом направлении. Тут строятся многоквартирные дома, заселяется в основном молодёжь, с детьми. В этом году 11 первых классов, на 1 июня было. Неудивительно будет, если сейчас их все 15, - рассказывает она.



Однако в комитете по образованию заверили, что это временная мера, и до января 2020 года для учеников 60 школы будет найдено или построено новое здание.



Также осталась недовольна мама ученика из школы №60. Она считает, что логистика была не предусмотрена, и детям будет тяжело добираться до школы.



- Мы сейчас на 40 маршруте приехали сюда с ЛВРЗ, и ребёнок уже устал. Но ему ещё нужно проучиться, возвратиться домой и сделать большое домашнее задание, - отметила Роза Балданова.



Горожанке ответили, что для перевозки детей будет предусмотрен школьный автобус. Он будет отъезжать от площади Советов. Также дети смогут добираться до школы самостоятельно - на общественном транспорте. Расходы на оплату проезда в маршрутных автобусах будут компенсироваться администрацией Улан-Удэ.



- На адресную помощь сегодня выделяется 12 миллионов в год. Оплачиваем проезд. Это в основном для тех, кто живёт в отдалённых микрорайонах, там, где от школы до дома более 4 километров, - рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.





Однако по решению Советского районного суда в 2018 году школа была признана ограниченной к эксплуатации. Иными словами, по новым предписаниям и федеральным законам об образовании в здании должны быть предусмотрены душевые в спортзалах, поручни, вестибюли, пришкольная территория должна делиться на санитарную, хозяйственную и культурно-досуговую. Но площадь школы, а это 600 квадратов, не позволяет выполнить все требования.