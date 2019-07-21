Улан-удэнка пожаловалась в общественный совет при МВД
Председатель Общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Денис Леонов провёл приём граждан. В приёме также принял участие врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Зоригто Цыренов.
В общественную приёмную обратилась жительница Советского района, озабоченная проблемой распития спиртных напитков гражданами во дворе жилого дома.
Полицейские напомнили, что о подобных фактах граждане могут сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 102 (112).
В ходе встречи общественники и полицейские приняли решение об организации серии профилактических рейдов в Советском районе города с привлечением членов добровольных народных дружин. Общественники предметно побеседуют с гражданами, а полицейские напомнят нарушителям об ответственности, установленной административным законодательством, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ пройдут антиалкогольные рейды по дворам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 21.07.2019
В городе возможна гроза
Также Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева
Людмила Воронцова выступит в составе сборной команды России в олимпийской весовой категории - до 57 кг
Все работы планируют завершить в начале сентября
В российском отделении организации предположили, как будут выглядеть некоторые места на планете в будущем
Бурятия впервые за многие годы выбрана местом проведения мужского чемпионата России по вольной борьбе
По республике местами дожди, грозы, ливни
Выплаты сделают больше не всем
Участники обсудят вопросы создания доступной среды в республике
С начала текущего года в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило около 400 образцов вооружения и техники
У него два «серебра»
17 июля в честь престольного праздника в часовне святого Царя Николая в Улан-Удэ состоялась литургия
Участвовали сады «Колобок», «Дружок», «Светлячок», «Золушка», «Улыбка», «Ладушки» и «Земляничка»
В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии пригласили руководителя военно-патриотического отряда «Рысь» Владимира Ефремова
Рейтинг ожидаемо возглавил Владивосток