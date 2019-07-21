В Улан-Удэ пройдут антиалкогольные рейды по дворам

Улан-удэнка пожаловалась в общественный совет при МВД



Председатель Общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Денис Леонов провёл приём граждан. В приёме также принял участие врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД России по Улан-Удэ подполковник полиции Зоригто Цыренов.



В общественную приёмную обратилась жительница Советского района, озабоченная проблемой распития спиртных напитков гражданами во дворе жилого дома.



Полицейские напомнили, что о подобных фактах граждане могут сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 102 (112).



В ходе встречи общественники и полицейские приняли решение об организации серии профилактических рейдов в Советском районе города с привлечением членов добровольных народных дружин. Общественники предметно побеседуют с гражданами, а полицейские напомнят нарушителям об ответственности, установленной административным законодательством, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



