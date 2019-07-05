В Бурятии школьники похвастались ездой на велосипеде

Автоинспекторы проверили знания правил безопасности движения



В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят велопрактикумы на летних пришкольных площадках. Летом дети любят кататься на велосипеде, поэтому автоинспекторы уделяют пристальное внимание этим участникам дорожного движения.



В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели серию практических велозанятий с отдыхающими в лагерях и на летних площадках. Десятки юных велосипедистов повторили правила безопасного вождения велотранспорта.



- Школьникам рассказали и показали, как проверить исправность велосипеда перед поездкой, напомнили о безопасных местах катания. Также юные велолюбители узнали, для чего необходима защитная экипировка и светоотражатели, повторили обязанности велосипедистов, сигналы, подаваемые при перестроении, и на практике закрепили, как правильно пересекать проезжую часть, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



По словам организаторов, каждый участник практического занятия похвастался мастерством управления велосипедом и знаниями правил дорожной безопасности.



Во время летних каникул автоинспекторы проведут практические велозанятия во всех сменах лагерей спортивного и оздоровительного отдыха.

