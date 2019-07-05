Автоинспекторы проверили знания правил безопасности движения
В Бурятии сотрудники Госавтоинспекции проводят велопрактикумы на летних пришкольных площадках. Летом дети любят кататься на велосипеде, поэтому автоинспекторы уделяют пристальное внимание этим участникам дорожного движения.
В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД провели серию практических велозанятий с отдыхающими в лагерях и на летних площадках. Десятки юных велосипедистов повторили правила безопасного вождения велотранспорта.
- Школьникам рассказали и показали, как проверить исправность велосипеда перед поездкой, напомнили о безопасных местах катания. Также юные велолюбители узнали, для чего необходима защитная экипировка и светоотражатели, повторили обязанности велосипедистов, сигналы, подаваемые при перестроении, и на практике закрепили, как правильно пересекать проезжую часть, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
По словам организаторов, каждый участник практического занятия похвастался мастерством управления велосипедом и знаниями правил дорожной безопасности.
Во время летних каникул автоинспекторы проведут практические велозанятия во всех сменах лагерей спортивного и оздоровительного отдыха.
В Бурятии школьники похвастались ездой на велосипеде
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