Мужчина хранил дома собранную коноплю
30-летний житель Курумканского района Бурятии признан виновным за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.
В сентябре 2018 года мужчина собрал в поле верхушки конопли и хранил их при себе. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли у него наркотическое средство массой 192 грамма.
- Баргузинским районным судом с учётом имеющейся непогашенной судимости виновному назначено наказание по совокупности приговоров в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии на 4 года отправили в колонию за наркотики
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дольщики нескольких жилых комплексов, которые не могут дождаться своих квартир, вышли на митинг
Екатерины Периновой не стало на 44-м году жизни
Женщина обратилась в прокуратуру
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июля по республике днём местами кратковременные дожди, грозы
Мобилизовано более 100 единиц техники
Борица привезла бронзу Европейских игр
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи ёхора» в Этнографическом музее
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с конных скачек на ипподроме Иволгинского дацана
Сергей Любимский стал лучшим в Париже. ВИДЕО
Также глава буддистов России получил в подарок нефритовые Будды
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 июня по республике теплая, неустойчивая погода
Откачано более тысячи кубометров дождевой воды
Чтобы пробраться сквозь лужи, люди лезут на забор: видео
Жителей приглашают к участию
Мужчине грозит лишение свободы