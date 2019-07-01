Жителя Бурятии на 4 года отправили в колонию за наркотики

Мужчина хранил дома собранную коноплю



30-летний житель Курумканского района Бурятии признан виновным за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.



В сентябре 2018 года мужчина собрал в поле верхушки конопли и хранил их при себе. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли у него наркотическое средство массой 192 грамма.



- Баргузинским районным судом с учётом имеющейся непогашенной судимости виновному назначено наказание по совокупности приговоров в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.