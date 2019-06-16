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«Улан-Удэ – город парадоксов»: на федеральном канале рассказали про Бурятию (видео)

«Улан-Удэ – город парадоксов»: на федеральном канале рассказали про Бурятию (видео)
Общество, 
Накануне вышла в эфир передача «По секрету всему свету» Марком Богатырёвым

15 июня вышла в эфир передача «По секрету всему свету» федерального телеканала «Россия 1». В ней ведущий Марк Богатырёв рассказал про Бурятию.

- Улан-Удэ – город парадоксов, - с этих слов он начал передачу.

Марк Богатырёв рассказал об истории города, о буддизме, а также о традициях бурятского народа. Передачу он начал с игры в кости «Шагай наадан». И, конечно же, сам сыграл в неё. «Гидом» в этой игре для него стала жительница Бурятии Эрдыни-Дара Доржиева. С ней он сыграл в разновидность этой игры «Конные скачки».

- Специальная техника, а вы мне не говорили: просто отпускаешь и всё, - сделал собственный вывод ведущий.
- Не-не, никакой техники, - уверила Эрдыни-Дара Доржиева.
- Всё! Я выиграл, знай наших, - с улыбкой сказал Марк Богатырёв.

Изучать историю бурят ведущий отправился в Ацагатскую долину. Там он попробовал себя в роли лучника. Помог ему в этом местный житель Самбу Норбоев.

- Бурятская стрельба из лука отличается отсутствием мишени. Раньше кочевники стреляли в конные сбруи, свёрнутые в клубки, а в современном варианте их заменили на вот такие кегли, набитые шерстью. Задача стрелков – выбить их за пределы специальной площадки, - пояснил Марк Богатырёв.

У ведущего с первого выстрела получилось выбить кеглю и он предложил Самбу посоревноваться. После успешного результата ведущий предположил, что в прошлой жизни был бурятом.

- Да-да, был, - подтвердил его предположения лучник Самбу.



Рассказывая о Бурятии, нельзя не упомянуть о традиционной кухне. Марк Богатырёв задался вопросом, почему буузу нужно защипнуть 33 раза. Но для начала жители республики ему рассказали о зелёном чае с молоком, который буряты пьют с 18-го века.

- С 1725 года китайцы начали Чайный путь. Начали тюками возить вот такой чай и, конечно, через Россию в Монголию. В Кяхте купцы начали закупать и продавать, - поделилась историческими фактами хозяйка Дарима Дамбиева.

Чтобы чай получился «правильным» его нужно несколько раз переливать, насыщая кислородом, и исполнять песни.

Евгения Намсараева раскрыла Марку секреты приготовления бууз, поделилась рецептом и научила их лепить.

- Что-то у меня не буузится, - расстроенно сказал ведущий, пытаясь сделать защипы на буузе, - Специальная техника защипывания передаётся из поколения в поколение. И просто так не нащипаешь буузы.

Также Марк получил ответ на вопрос – почему же 33 защипа. Оказалось, что это сакральное число. Раньше буддийские монахи делали на своих юбках 33 защипа, как 33 вершины Гималаев.

- Всем буузам буузы… Мммм… Перфекто! - смакуя удовольствие поделился впечатлениями ведущий после пробы традиционного блюда.

В завершении передачи Марк Богатырёв станцевал ёхор. Заслуженный артист Бурятии Аюр Догданов пояснил некоторые моменты танца. После небольшого инструктажа Марк уже с удовольствием отплясывал ёхор.

- Улан-Удэ – город, в котором чтят свою историю. Здесь настольные игры напоминают об образе жизни предков, а спортивные состязания – об их смелости. Здесь поют о былых временах и готовят согласно традициям. Здесь чувствуешь небывалое единение народа, который благодарен своим богам. Это я забираю с собой, - заключил Марк Богатырёв. 
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