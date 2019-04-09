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Более 26 тысяч жителей Бурятии занимаются спортом вместе с дворовыми инструкторами

Более 26 тысяч жителей Бурятии занимаются спортом вместе с дворовыми инструкторами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Инструкторы возрождают дворовые игры

В рамках республиканского проекта по поддержке института дворовых инструкторов, с каждым годом растёт количество занимающихся физической культурой жителей Бурятии. На сегодняшний день физической культурой занимаются 26,5 тысяч жителей республики. Из них 16,6 тысяч детей и молодёжи до 23 лет.

- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа проводится во всех районах республики. На реализацию проекта ежегодно Правительством Бурятии из республиканского бюджета выделяются средства в размере 15 млн рублей, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Дворовые инструкторы проводят массовые спортивные мероприятия и соревнования. Это традиционные первенства среди дворовых команд по футболу, хоккею, лапте, «Лига 3 Дворового Футбола», фестиваль «Игры нашего двора», турниры «Весёлый круг», «Старты надежд», легкоатлетический кросс «Беги со мной».

Организация работы дворовых инструкторов позволила охватить 41% детей, находящихся на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Инструкторы возрождают дворовые игры. Во многом благодаря их работе стал возрастать интерес ребят к лапте, а дворовых футболистов сегодня можно встретить на каждой спортивной площадке.

Проект дворовых инструкторов стартовал в 2009 году в Улан-Удэ. С горожанами начали работать 37 дворовых инструкторов. Сегодня в регионе на постоянной основе работают уже более 250 инструкторов. Цель проекта – развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни.
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