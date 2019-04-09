Инструкторы возрождают дворовые игры
В рамках республиканского проекта по поддержке института дворовых инструкторов, с каждым годом растёт количество занимающихся физической культурой жителей Бурятии. На сегодняшний день физической культурой занимаются 26,5 тысяч жителей республики. Из них 16,6 тысяч детей и молодёжи до 23 лет.
- Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа проводится во всех районах республики. На реализацию проекта ежегодно Правительством Бурятии из республиканского бюджета выделяются средства в размере 15 млн рублей, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Дворовые инструкторы проводят массовые спортивные мероприятия и соревнования. Это традиционные первенства среди дворовых команд по футболу, хоккею, лапте, «Лига 3 Дворового Футбола», фестиваль «Игры нашего двора», турниры «Весёлый круг», «Старты надежд», легкоатлетический кросс «Беги со мной».
Организация работы дворовых инструкторов позволила охватить 41% детей, находящихся на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних. Инструкторы возрождают дворовые игры. Во многом благодаря их работе стал возрастать интерес ребят к лапте, а дворовых футболистов сегодня можно встретить на каждой спортивной площадке.
Проект дворовых инструкторов стартовал в 2009 году в Улан-Удэ. С горожанами начали работать 37 дворовых инструкторов. Сегодня в регионе на постоянной основе работают уже более 250 инструкторов. Цель проекта – развитие физической культуры, массового спорта и пропаганда здорового образа жизни.
Более 26 тысяч жителей Бурятии занимаются спортом вместе с дворовыми инструкторами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Семье с шестью детьми выплатили 2 млн рублей
Специалисты заранее начали готовиться к новому пожароопасному периоду
Официально Андрей Данилов начнёт работать в Германии с 15 августа
Переговоры с фолк-рок-группой ещё идут
Их оштрафовали
Победители были награждены денежным призом.
Первая круглогодичная ледовая арена «Ice Метр» в Бурятии начала работу с января 2019 года
Дети стали более осведомлены о законе
Малышей назвали Константином и Каролиной
Жителей республики призывают отказаться от пакетов
Соревнования прошли в Швеции
Четверо детей чуть не погибли на страшном пожаре. ВИДЕО
Учитель начальных классов Владимир Тимофеев рассказал, как управляется с ребятишками в школе и раскрыл секреты своего успеха
Также можно обратиться в консультационные пункты военной прокуратуры
На полигоне Бурдуны в Бурятии впервые прошли зрелищные конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»