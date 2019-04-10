В лесхозы Бурятии поступает лесопожарная техника

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

На сегодня техника изношена практически на 80%



В Бурятию впервые поступает крупная партия тяжёлой специализированной техники. На территории Иволгинского лесхоза во вторник передали первую партию лесопожарной техники руководителям лесхозов, где износ старой техники достиг критического уровня. Техника прибыла в рамках национального проекта «Сохранение лесов», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Всего в Бурятию поступит более 30 единиц техники: вездеходы грузоподъёмностью до 6 т, лесопожарные тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), тракторы тягового класса 1,5 – 6 т, бульдозеры (90-175 л.сил), автомобили повышенной проходимости, автомобили лесопожарные, УРАЛы для транспортировки техники массой 10-30 т. Общая стоимость техники составляет почти 135 млн руб.



Последнее обновление лесопожарной техники в Бурятии состоялось в 2013-2015 г в гораздо меньших объемах. За счёт средств республиканского бюджета были закуплены лесопатрульные комплексы в 2017 году.



За пять лет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Бурятию поступит техника на общую сумму в 800 млн рублей.



- Техника необходима для локализации и ликвидации лесных пожаров. Обновления у нас не было уже много лет. На сегодня техника практически на 80% изношена. Когда мы реализуем этот проект, то значительно усилим пожарно-химические станции в Бурятии , - сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году стартовал раньше обычного - на 18 дней. По прогнозам специалистов, сезон ожидается трудный. Сказывается малоснежная зима, предыдущие годы также были засушливыми.



