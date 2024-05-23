Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров

В городе продолжает снижаться и Уда



Селенга в столице Бурятии по-прежнему отступает. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 23 мая её уровень составлял 36 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста).



Река снизилась ещё на 3 сантиметра, а Уда опустилась на 1, до 95-ти. Уровень воды в Байкале тот же, что и три дня назад – 456,30 метра по тихоокеанской системе высот.