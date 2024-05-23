В городе продолжает снижаться и Уда
Селенга в столице Бурятии по-прежнему отступает. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 23 мая её уровень составлял 36 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста).
Река снизилась ещё на 3 сантиметра, а Уда опустилась на 1, до 95-ти. Уровень воды в Байкале тот же, что и три дня назад – 456,30 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Представитель Бурятии вошёл в состав сборной Дальневосточного федерального округа
На майских праздниках там побывали более 9000 отдыхающих
Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам
Власти растолковали, почему над городом навис «аромат» от очистных
В восьми районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В городе продолжает снижаться и Уда
Однако некоторые горожане заявили, что им «абсолютно фиолетово»
Это звание – высшая форма муниципального признания за особые заслуги перед городом и его жителями
В колонии могут шить одежду для поваров и воспитателей
Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями
Родственникам устроили экскурсию по территории колонии
Лишившийся ног на СВО Сергей Надмидон планирует покорить Эльбрус
Бывшие владельцы решили сдать её в приют
Директор предприятия получил представление прокуратуры
Лучшим стал сотрудник колонии строгого режима №2