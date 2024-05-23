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Июньской ночью в Бурятии опять станцуют ёхор

Июньской ночью в Бурятии опять станцуют ёхор
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Начат приём заявок на традиционный фестиваль

В Бурятии стартовал приём заявок на участие в XVI фестивале «Ночь Ёхора». Мероприятие состоится 5 июля в Улан-Удэ, в этнографическом музее.

К участию допускаются коллективы без возрастных ограничений, количественный состав которых не менее 30 участников. Участвовать могут все желающие. В рамках Года семьи особое внимание уделят участию семей, больших команд родственников, родовых и семейных кланов.

Конкурсная программа состоит из исполнения ёхора. Оцениваются массовость, аутентичность, качество исполнения песен ёхора, качество исполнения движений ёхора.

Заявки принимаются до 24 июня на электронную почту: yokhor_baikal@mail.ru, сообщает театр «Байкал».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия ёхор фестиваль

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