Июньской ночью в Бурятии опять станцуют ёхор

Начат приём заявок на традиционный фестиваль
В Бурятии стартовал приём заявок на участие в XVI фестивале «Ночь Ёхора». Мероприятие состоится 5 июля в Улан-Удэ, в этнографическом музее.
К участию допускаются коллективы без возрастных ограничений, количественный состав которых не менее 30 участников. Участвовать могут все желающие. В рамках Года семьи особое внимание уделят участию семей, больших команд родственников, родовых и семейных кланов.
Конкурсная программа состоит из исполнения ёхора. Оцениваются массовость, аутентичность, качество исполнения песен ёхора, качество исполнения движений ёхора.
Заявки принимаются до 24 июня на электронную почту: yokhor_baikal@mail.ru, сообщает театр «Байкал».
Возрастное ограничение: 0+.
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