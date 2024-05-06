Жителей Бурятии предупредили об угрозах детям в Интернете

В МВД рассказали, какие опасности подстерегают их в Сети



В республиканском МВД перечислили главные опасности, которые поджидают в Интернете несовершеннолетних жителей Бурятии. Одна из них – кибербуллинг, то есть оскорбления и запугивания, которые могут вызвать серьёзные проблемы, включая депрессию.



Кроме того, дети рискуют стать жертвами секстинга. Это пересылка интимных фотографий или сообщений, открывающая путь к шантажу и распространению снимков без согласия.



- Преступники также используют груминг, чтобы завоевать доверие детей и получить их личные данные, что может привести к сексуальному насилию, – пояснили в МВД. – Поэтому важно обучать их правилам безопасности, контролировать активность в Сети и использовать программное обеспечение для фильтрации контента. Это позволит предотвратить негативные последствия.

