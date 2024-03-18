В Бурятии отца двоих детей осудили за кражу шин и сварочного аппарата

Мужчина проник в чужой дом с помощью топора



40-летний, ранее не судимый житель Тарбагатайского района Бурятии получил условный срок за кражу.



Сельчанин топором сбил навесной замок на входной двери чужого дома. Оттуда стащил четыре автомобильных колеса и сварочный аппарат. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



В судебном заседании мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении двоих несовершеннолетних детей, с учётом иных смягчающих вину обстоятельств, суд назначил осуждённому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщает пресс-служба Тарбагатайского района Бурятии.



Приговор в законную силу пока не вступил.

