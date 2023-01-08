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В Бурятии горела заброшенная квартира

В Бурятии горела заброшенная квартира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших нет

8 января в третьем часу дня произошёл пожар в селе Торы Тункинского района Бурятии. Там загорелась заброшенная, нежилая квартира, сообщает «Тунка-инфо».

На место выезжали трое пожарных. Открытый огонь они ликвидировали за три минуты.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

пожар

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