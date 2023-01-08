Пострадавших нет
8 января в третьем часу дня произошёл пожар в селе Торы Тункинского района Бурятии. Там загорелась заброшенная, нежилая квартира, сообщает «Тунка-инфо».
На место выезжали трое пожарных. Открытый огонь они ликвидировали за три минуты.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
В Бурятии горела заброшенная квартира
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авария произошла на федеральной трассе
Сейчас идут аварийно-восстановительные работы
Стали известны подробности крупного пожара в Гусиноозёрске
Аварию устроил водитель, не имеющий прав
С начала 2023 года жертвами интернет-мошенников стали уже девять жителей республики
Весь центр Гусиноозёрска сильно пропах дымом
Холодной воды не было 37 часов
Это произошло в Советском и Октябрьском районах
Женщина получила телесные повреждения средней тяжести
Огонь тушили 22 человека
Родители не занимались воспитанием несовершеннолетнего
Мужчина купил подделку в интернете
Мужчина был пьян во время расправы
В «Тойоте» также находились двое детей
Ведутся аварийно-восстановительные работы