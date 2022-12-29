В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесли ущерб в 14 млн









В Иркутской области трое мужчин предстанут перед судом за незаконную рубку леса, совершённую в крупном размере. Мужчины рубили деревья на территории Черемховского лесничества. Сумма ущерба превышает 14 млн рублей.Полицейские пресекли незаконную деятельность группы «чёрных» лесорубов в 2021 году. Выяснилось, что фигуранты дела перекупали у местных жителей договоры на приобретение леса, а также привлекали к незаконной рубке неосведомлённых опытных лесорубов.- Один из обвиняемых, заранее подготавливавший указанные договоры, являвшийся работником местного участкового лесничества, отводил лесные участки с объёмом древесины, значительно превышающим предусмотренный лимит. В результате указанной деятельности лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на сумму более 14 млн рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.