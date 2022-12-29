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В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесли ущерб в 14 млн

В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесли ущерб в 14 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Трое мужчин предстанут перед судом

В Иркутской области трое мужчин предстанут перед судом за незаконную рубку леса, совершённую в крупном размере. Мужчины рубили деревья на территории Черемховского лесничества. Сумма ущерба превышает 14 млн рублей.

Полицейские пресекли незаконную деятельность группы «чёрных» лесорубов в 2021 году. Выяснилось, что фигуранты дела перекупали у местных жителей договоры на приобретение леса, а также привлекали к незаконной рубке неосведомлённых опытных лесорубов.


- Один из обвиняемых, заранее подготавливавший указанные договоры, являвшийся работником местного участкового лесничества, отводил лесные участки с объёмом древесины, значительно превышающим предусмотренный лимит. В результате указанной деятельности лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб на сумму более 14 млн рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

черные лесорубы

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