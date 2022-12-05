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В Забайкалье легковушка столкнулась с поездом

В Забайкалье легковушка столкнулась с поездом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель и пассажир автомобиля погибли

Нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на перегоне Баляга - Петровский Завод в Забайкальском крае

4 декабря в 1:31 по московскому времени на регулируемом железнодорожном переезде 5800 км перегона Баляга – Петровский Завод в Забайкальском крае водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на ж/д путь при запрещающих показаниях переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля погибли.

Движение поездов на участке было прервано. В результате происшествия были задержаны пассажирский поезд №61 сообщением Владивосток – Москва и пригородный пассажирский поезд №6107 сообщением Хилок – Петровский Завод. Об этом сообщает пресс-служба ЗабЖД.
поезд ДТП смерть Забайкальский край

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