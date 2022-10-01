В Улан-Удэ «потушили» пожар в кинотеатре

















Очередное тренировочное пожарно-тактическое учение прошло в столице Бурятии. На этот раз огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на возгорание в самом большом кинозале, расположенном на четвёртом этаже. По повышенному номеру вызова на место были направлены семь единиц пожарной техники, в том числе автолестница.Пожарным предстояло действовать согласно полученной вводной – спасти условных пострадавших, не успевших покинуть «задымленное» помещение, а также ликвидировать пожар. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку в здании. Из зоны непригодной для дыхания среды звенья газодымозащитной службы спасли трёх «пострадавших».- Это вторые учения на этой неделе в торгово-развлекательных центрах. Основная цель – это практическая отработка действий по тушению пожара в объектах с массовым пребыванием людей, взаимодействие с администрациями объектов и другими экстренными службами. Сегодня личный состав оценил конструктивные особенности здания и изучил его внутреннее расположение, - сказал руководитель учений, начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Бурятии Вячеслав Калмынин.С поставленной задачей подразделения справились, цели пожарно-тактических учений достигнуты, условный очаг был ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.