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В Иркутской области женщина пыталась подкупить таможенника

В Иркутской области женщина пыталась подкупить таможенника
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Возбуждено уголовное дело

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины, которая пыталась дать взятку таможеннику.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности отдела по противодействию коррупции Иркутской таможни и УФСБ.

- По версии следствия, представитель коммерческой организации передала в качестве взятки главному государственному таможенному инспектору Усть-Кутского таможенного поста 50 тысяч рублей. За эти деньги он должен был внести в акт таможенного досмотра заведомо недостоверных сведений о результатах таможенного досмотра. Таможенник от денег отказался и сообщил своему руководству о склонении его к коррупционному преступлению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия.

взятка

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