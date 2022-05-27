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Двое иркутян украли у железнодорожников деталей на два миллиона

Двое иркутян украли у железнодорожников деталей на два миллиона
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Обвиняемые похитили материалы и отправили в Московскую область

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор двум местным жителям, которые украли 120 комплектов пластин у железнодорожного предприятия. Ущерб составил почти два миллиона рублей.

- Двое мужчин с 2019 по 2020 годы снабжали объект железнодорожного транспорта. Пользуясь служебным положением, они украли комплекты пластин для изготовления баллонов ограждения межвагонных переходных площадок (суфле) в количестве 120 штук и отправили в адрес фирмы Московской области, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.


Мужчин задержали транспортные полицейские, сотрудники УФСБ и Росгвардии. Пластины нашли в пути следования к покупателям в Удмуртии. Детали вагонов были изъяты и возвращены владельцу.

Суд приговорил начальника склада одного из структурных подразделений железной дороги к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Пособнику дали четыре года условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.





кража

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