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Житель Бурятии спасся из рабства в Москве

Житель Бурятии спасся из рабства в Москве
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Бурятии попал в рабство, отправившись на заработки

Житель Бурятии планировал заработать в другом регионе, но попал в самое настоящее рабство. Историю спасения мужчины рассказали в конце января представители волонтёрского движения «Альтернатива».

Семейной паре из Бурятии пообещали зарплату в 90 тысяч рублей, а также условия для проживания на птицефабрике в Удмуртии. Супруги отправились туда.

Уже на месте выяснилось, что условия будут иными. Зарплата теперь составляла всего 35 тысяч рублей на двоих, а место для проживания не позволяло семейной паре жить вместе. В итоге пара отказалась от работы. Тогда им пригрозили передать их личные данные коллекторам. Им стали угрожать, что их непременно найдут и будут отбирать все деньги.

После того, как они оказались в Удмуртии практически без денег, мужчина и женщина решили поехать на заработки в Москву. В какой-то момент они обнаружили, что деньги и часть документов у супруги пропали. На тот момент билеты были уже куплены, и женщина решила, что вернётся домой, чтобы восстановить документы, а после приедет в Москву. Супруг же поехал в столицу России сразу, чтобы не пропадал купленный билет.

В Москве мужчина принялся искать работу. Он стал лёгкой добычей вербовщика, который заманил его в работный дом. Там его избивали и буквально с завязанными глазами возили работать на одну из столичных строек. Точное месторасположения объекта сейчас устанавливается.

«Альтернатива» разыскивала мужчину с ноября. Тогда ему удалось сообщить, где он. Далее связь с ним пропала. К счастью, мужчине удалось сбежать из работного дома, он смог связаться с женой. А уже жена позвонила в «Альтернативу».

- Уже буквально через несколько дней муж и жена снова встретятся, билет мы уже купили. Сейчас мы стараемся помочь им в поиске работы, так как данная семейная пара действительно хочет работать, - сообщили в «Альтернативе».

Справка:

«Альтернатива» основана в 2011 году Олегом Мельниковым. Целью организации является освобождение людей из разных видов рабства. Представители организации заверяют, что за всё время существования было освобождено 1300 человек. Ещё 2000 человек попали домой с помощью «Альтернативы».

«Альтернатива» освобождает людей по России и миру из всех форм рабства: трудового, сексуального, «нищенского» и др.», - так заявляют о себе представители организации.
работа лишение свободы

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