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Гость убил жителя Бурятии во время празднования Нового года

Гость убил жителя Бурятии во время празднования Нового года
Происшествия,  Фото:pexels.com
Между мужчинами произошла ссора

Вечером 1 января в доме в улусе Хойтобэе Иволгинского района Бурятии обнаружили тело 39-летнего мужчины с колото-резаными ранениями груди. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего односельчанина покойного, с которым они вместе употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. На допросе мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение. Его заключили под стражу.

По данным следствия, потерпевший трудился сторожем и новогоднюю ночь провёл на работе. 1 января 2022 года утром после смены он позвонил знакомому односельчанину и пригласил его в гости, отметить праздник. Вместе они стали распивать спиртное. Вечером на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома ударил кочергой по голове гостя, который в ответ спустя несколько минут после окончания потасовки схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь противника.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Через некоторое время его тело обнаружил знакомый, который зашёл навестить приятеля. Он позвонил в полицию. Обвиняемый оставался в доме до прибытия следственно-оперативной группы.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
убийство

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