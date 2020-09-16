В Иркутской области горел газопровод «Ангарск – Саянск»

Пострадавших нет
Сегодня утром в 12 километрах от города Усолье-Сибирское в Иркутской области произошёл пожар на газопроводе «Ангарск-Саянск». В МЧС информация о пожаре поступила в 8.43 часов.
Возгорание произошло при проведении ремонтных работ обслуживающей организацией. Огнём повреждены три единицы инженерной техники и два легковых автомобиля ремонтной компании. Пострадавших нет.
Бригадой рабочих перекрыла задвижку газопровода. В 10.21 пожар был локализован. На месте работают четыре единицы техники и 15 пожарных.
Ближайшее садоводство находится на расстоянии более километра. Угрозы для населения нет.
Для установления причины и обстоятельств пожара на место направлены дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
По информации ГУ МЧС по Иркутской области
Пострадавших нет
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