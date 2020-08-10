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В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану

В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бюст Валентины Терешковой вернули в нормальное положение

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ неизвестные развернули в другую сторону бюст Валентины Терешковой, стоящий на одноимённой улице. Зачем это сделали, осталось неизвестным. Возможно, его хотели украсть, а, возможно, выражали протест против нынешнего депутата Госдумы, которая и озвучила предложение об обнулении президентских сроков Путина.


В администрации Улан-Удэ произошедшее назвали «актом вандализма» и сегодня пообещали взять памятник под особую охрану.

Сегодня в 9.20 часов сотрудники комбината по благоустройству вернули памятник в исходное положение, заявили в комитете городского хозяйства.

Администрация Октябрьского района усилила контроль и наблюдение над территорией возле памятника. Также прорабатывается вопрос о постоянном видеонаблюдении.

По словам скульптора-изготовителя бюста Александра Капустина, бюст выполнен из стекловолокна и покрашен бронзовой краской. Весит он примерно 20 кг, держится за счёт металлической шпильки, идущей по вертикальной оси.

После окончания дождей скульпторы выедут на место и проведут работу по закреплению основания бюста.



памятник вандализм
 
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