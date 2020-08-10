В Улан-Удэ памятник Терешковой после разворачивания взяли под охрану

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ неизвестные развернули в другую сторону бюст Валентины Терешковой, стоящий на одноимённой улице. Зачем это сделали, осталось неизвестным. Возможно, его хотели украсть, а, возможно, выражали протест против нынешнего депутата Госдумы, которая и озвучила предложение об обнулении президентских сроков Путина.
Сегодня в 9.20 часов сотрудники комбината по благоустройству вернули памятник в исходное положение, заявили в комитете городского хозяйства.
Администрация Октябрьского района усилила контроль и наблюдение над территорией возле памятника. Также прорабатывается вопрос о постоянном видеонаблюдении.
По словам скульптора-изготовителя бюста Александра Капустина, бюст выполнен из стекловолокна и покрашен бронзовой краской. Весит он примерно 20 кг, держится за счёт металлической шпильки, идущей по вертикальной оси.
После окончания дождей скульпторы выедут на место и проведут работу по закреплению основания бюста.