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В Улан-Удэ развернули бюст Валентины Терешковой

В Улан-Удэ развернули бюст Валентины Терешковой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятник либо хотели украсть, либо решили пошутить

В Улан-Удэ бюст Валентины Терешковой развернули вправо. Как отмечают улан-удэнцы, никаких разрушений на месте нет. Что именно хотели сделать неизвестные – снять бюст с постамента, украсть, или просто развернуть и на что-то намекнуть – непонятно. 


 

Памятник первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой появился летом 2016 года. Он был открыт накануне масштабного 350-летия столицы Бурятии. 

Памятник располагается между домами 26 и 28 на улице Терешковой. Раньше эта улан-удэнская улица носила название Текстильная. Решением районного Совета депутатов трудящихся в 1963 году, когда был совершен полёт, улице было присвоено имя Героя Советского Союза Валентины Терешковой.

Этой весной персону Валентины Терешковой, которая в 83 года занимает кресло депутата Госдумы, активно критиковали в соцсетях. Именно Терешкова предложила поправку к Конституции с обнулением президентских сроков Владимира Путина.

Сама она заявила, что с подобной просьбой к ней, как к депутату, обращались «простые люди». «Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!» - сказала она в интервью «Комсомольской правде». Тех же, кто был не согласен с поправкой по обнулению президентских сроков, Терешкова обвинила в нелюбви к России. «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают всё для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить», - говорила она.  


памятник
 
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