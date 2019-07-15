В ДТП под Читой погибли четыре человека

Машины столкнулись и загорелись



Сегодня недалеко от села Зыково на территории Черновского района Читы столкнулись «Тойота Прогресс» и «Тойота Камри». От удара автомашины загорелись, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.



В результате погибли четыре человека. В «Тойоте Прогресс» погиб один человек, в «Камри» - три.



- На месте работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших. На место выехал начальник УГИБДД Эдуард Белобровый, - уточняют в полиции.





