Машины столкнулись и загорелись
Сегодня недалеко от села Зыково на территории Черновского района Читы столкнулись «Тойота Прогресс» и «Тойота Камри». От удара автомашины загорелись, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.
В результате погибли четыре человека. В «Тойоте Прогресс» погиб один человек, в «Камри» - три.
- На месте работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших. На место выехал начальник УГИБДД Эдуард Белобровый, - уточняют в полиции.
В ДТП под Читой погибли четыре человека
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