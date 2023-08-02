Правительство РФ разработает программу развития пассажирского судоходства на Байкале

Это коснётся и круизного туризма
Программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале на период до 2035 года поручил проработать Владимир Путин правительству страны совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». Программа должна предусматривать мероприятия по совершенствованию речных портов и причалов, обеспечение соблюдения экологических требований. Правительству страны необходимо представить доклад президенту РФ до 15 октября.
- Тема развития пассажирского судоходства и круизного туризма на Байкале является очень актуальной для Иркутской области. Наш регион ежегодно посещает более 1,7 млн туристов. Летом фиксируется практически полная загрузка всех пассажирских судов, что говорит о востребованности этого вида отдыха у туристов. На Байкале множество интересных маршрутов. При этом, причальная и береговая инфраструктура оставляют желать лучшего. Мы надеемся, что поручение президента Владимира Путина позволит найти способы решения проблемы. Со своей стороны, я дал поручение правительству Иркутской области подготовить предложения для программы развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, что в Иркутской области в акватории озера Байкал находятся 32 причала. Значительная часть из них не могут принимать большие суда. Центральный причал в популярном туристическом месте – посёлке Листвянка – запрещён к эксплуатации в связи с аварийным состоянием. Причал «Рогатка», с которого осуществляются рейсы паромной переправы в порт Байкал, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Накануне с их состоянием ознакомился помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин. В мае эти объекты посещали члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, период навигации на Байкале составляет 163 дня. Объём пассажирских перевозок водным транспортом составляет около 500 тыс. пассажиров в год. Лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом имеют около 70 компаний, которые работают с туроператорами по организации водных круизов.
Правительство РФ разработает программу развития пассажирского судоходства на Байкале
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