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В Бурятии 76 сельским пунктам придадут современный облик

В Бурятии 76 сельским пунктам придадут современный облик
Власть,  Фото:пресс-служба минсельхоза РБ
На это направят 40 млн рублей из республиканского бюджета

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии проведён отбор проектов по благоустройству сельских территорий представленные муниципальными образованиями республики. По итогам конкурса отобрано 76 проектов по благоустройству в 76 населённых пунктах в разных концах региона. Проекты направлены на решение особо значимых вопросов по повышению комфортного проживания населения в сельской местности.

Правительство Бурятии распределило субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам на эти цели своим постановлением от 21 мая за номером 284, которое подписал глава РБ – председатель правительства Алексей Цыденов. Согласно документу, более 40 млн рублей будут направлены на решение различных вопросов местного значения согласно условиям госпрограммы. К примеру, на создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха; организацию ливневых стоков и уличного освещения сёл с использованием энергосберегающих технологий; реконструкцию памятников войнам ВОВ.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.
Бурятия сельские поселения благоустройство
 
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