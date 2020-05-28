На это направят 40 млн рублей из республиканского бюджета
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии проведён отбор проектов по благоустройству сельских территорий представленные муниципальными образованиями республики. По итогам конкурса отобрано 76 проектов по благоустройству в 76 населённых пунктах в разных концах региона. Проекты направлены на решение особо значимых вопросов по повышению комфортного проживания населения в сельской местности.
Правительство Бурятии распределило субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам на эти цели своим постановлением от 21 мая за номером 284, которое подписал глава РБ – председатель правительства Алексей Цыденов. Согласно документу, более 40 млн рублей будут направлены на решение различных вопросов местного значения согласно условиям госпрограммы. К примеру, на создание и обустройство спортивных и детских игровых площадок, зон отдыха; организацию ливневых стоков и уличного освещения сёл с использованием энергосберегающих технологий; реконструкцию памятников войнам ВОВ.
Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Республики Бурятия». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.
В Бурятии 76 сельским пунктам придадут современный облик
Власть, Фото:
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