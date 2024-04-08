Ведущего телеканала «Пятница» накормили в Забайкалье буузами с сыром











Для Забайкалья уже стала традиционной китайская кухня – она полюбилась многим местным жителям, ведь регион граничит с Китаем. Такую еду также отведал Дмитрий Левицкий - габаджоу и классический китайский салат.



- Ведущий Дмитрий Левицкий сказал, что для гастрономического путешествия по Забайкалью нужно заложить побольше времени. И это, действительно, так. Наша кухня очень разнообразная и вкусная, - написал в своем Telegram-канале губернатор края Александр Осипов.







Про забайкальскую кухню вышла программа «Гастротур»на телеканале «Пятница». Ведущий программы Дмитрий Левицкий познакомился с разными видами традиционной для Забайкалья еды. Он попробовал бурятскую кухню: боовы, урмэ, сырные и овощные буузы, научился жарить кровяную закуску. Научился также готовить традиционное блюдо казаков, отведал блюда семейских.- Ничего себе! Это очень неожиданно и очень вкусно, - признался Дмитрий Левицкий, попробовав буузы с сыром. – Я готовился встретить здесь тягучий сыр в стиле хачапури, а тут он молодой, ещё и с зеленью.