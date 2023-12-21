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В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей

В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Старинные литографии пытались нелегально вывезти из России

Конфискованная на таможне культурная ценность стала частью музейного фонда Национального музея Бурятии. Это два листа из многотомного издания 1853 года «Древности Российского государства» раздела «Броня, оружие, кареты и конская сбруя».

Литографии пытались нелегально вывезти из России в Монголию.

- Культурная ценность была выявлена и изъята сотрудниками таможенного поста МАПП Кяхта при таможенном контроле. Эксперты подтвердили, что иллюстрации созданы более 100 лет назад и являются культурной ценностью. По решению суда литографии конфискованы и обращены в федеральную собственность, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Специалисты отметили, что литографии – это часть научного труда «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I», который является памятником отечественной старины, результат 20-летнего труда профессора Императорской Академии художеств Фёдром Солнцевым. Уникальный многотомник был издан в 1849-1853 годах тиражом в 600 экземпляров.

По словам и.о. начальника Бурятской таможни Ивана Бурлаки, физическим лицам перемещать культурные ценности через таможенную границу можно только при наличии разрешения Министерства культуры России. В данном случае литографии вывозились без каких-либо разрешительных документов. Он отметил важность того, чтобы культурные ценности оставались на родине и выставлялись на обозрение в музеях, а не находились в частных коллекциях.


Бурятская таможня проводит работу по передаче культурных ценностей с 2010 года. За эти годы Национальному музею были переданы палеонтологические находки, дереваты краснокнижных животных, предметы и утварь 18-19 веков, денежные знаки с 13 по 19 века.
Таможня национальный музей

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