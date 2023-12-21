В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей





Конфискованная на таможне культурная ценность стала частью музейного фонда Национального музея Бурятии. Это два листа из многотомного издания 1853 года «Древности Российского государства» раздела «Броня, оружие, кареты и конская сбруя».Литографии пытались нелегально вывезти из России в Монголию.- Культурная ценность была выявлена и изъята сотрудниками таможенного поста МАПП Кяхта при таможенном контроле. Эксперты подтвердили, что иллюстрации созданы более 100 лет назад и являются культурной ценностью. По решению суда литографии конфискованы и обращены в федеральную собственность, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Специалисты отметили, что литографии – это часть научного труда «Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению императора Николая I», который является памятником отечественной старины, результат 20-летнего труда профессора Императорской Академии художеств Фёдром Солнцевым. Уникальный многотомник был издан в 1849-1853 годах тиражом в 600 экземпляров.По словам и.о. начальника Бурятской таможни Ивана Бурлаки, физическим лицам перемещать культурные ценности через таможенную границу можно только при наличии разрешения Министерства культуры России. В данном случае литографии вывозились без каких-либо разрешительных документов. Он отметил важность того, чтобы культурные ценности оставались на родине и выставлялись на обозрение в музеях, а не находились в частных коллекциях.Бурятская таможня проводит работу по передаче культурных ценностей с 2010 года. За эти годы Национальному музею были переданы палеонтологические находки, дереваты краснокнижных животных, предметы и утварь 18-19 веков, денежные знаки с 13 по 19 века.