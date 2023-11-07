Улан-удэнка отсудила полмиллиона за наезд автомобиля

После ДТП женщина утратила трудоспособность



Судебные приставы помогли жительнице бурятской столицы взыскать 500 тысяч рублей со сбившего его водителя авто. Произошло всё прямо на пешеходном переходе недалеко от автобусной остановки.



После наезда улан-удэнка получила закрытый перелом ноги и травму головы. Эти травмы расценили как причинившие тяжкий вред её здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности.



Женщина решила обратиться в суд за моральной компенсацией. Служители Фемиды встали на её сторону и обязали виновника ДТП выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей, однако тот делать это не торопился.



После возбуждения исполнительного производства сотрудник УФССП по Бурятии установил место работы мужчины, куда и направили постановление об обращении взыскания на его заработную плату. В итоге водитель выплатил улан-удэнке всю причитающуюся сумму.



- По закону, с должника можно удержать не более 50% заработной платы и иных доходов, но это ограничение не действует при возмещении вреда здоровью. В этом случае размер удержания доходит до 70%, – пояснил руководитель республиканского УФССП Пётр Ертанов.

