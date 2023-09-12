Житель Бурятии напилил сосны почти на два миллиона рублей

Мужчина отправился в колонию на три с половиной года
Недавно перед Тарбагатайским районным судом предстал житель села Куйтун, который незаконно спилил более 150 сосновых деревьев. Ущерб от его действий превысил 1 миллион 800 тысяч рублей.
Против мужчины возбудили уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. На заседании он не признал свою вину и заявил, что просто нашёл в лесу брошенные кем-то чурки и решил забрать их. Более 3500 чурок, которые нашли во дворе дома, по его версии, купила мать-пенсионерка.
Однако сельчанина всё же признали виновным и назначили ему наказание – три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Изъятые у тарбагатайца сосны конфисковали в доход государства. Кроме того, на три принадлежащих ему автомобиля, в том числе – дорогостоящий внедорожник Toyota Land Cruiser – наложили арест, который сохранится до возмещения всего ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.
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