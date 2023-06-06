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Улан-удэнцы поддержали ограничения для электросамокатчиков

Улан-удэнцы поддержали ограничения для электросамокатчиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство горожан за то, чтобы они не разгонялись более 15 км/ч

Недавно в России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах и ограничить скорость передвижения на них до 15 километров в час. Депутаты уже направили соответствующее обращение в Минтранс РФ и в МВД. Если инициативу народных избранников одобрят, этими девайсами не смогут пользоваться и несовершеннолетние.

Идею парламентариев поддерживают более половины – 60% – жителей бурятской столицы. Это выяснили представители сервиса SuperJob после опроса, который проводился с 31 мая по 2 июня.

Улан-удэнцы уверены: подобные меры помогут снизить число ДТП с электросамокатами. Против такого регулирования высказался каждый четвёртый респондент (25%). Свою позицию наши земляки аргументируют по-разному. Так, по мнению 16% опрошенных, ограничения слишком жёсткие – мол, «подросткам всё равно не запретишь» и потому было бы разумным снизить возрастную планку до 14 лет. А вот 9% горожан, напротив, считают их слишком мягкими.

Такие меры чаще поддерживают женщины (62%), нежели мужчины (53%) и улан-удэнцы, у которых есть дети (71% против 58% среди бездетных).

- Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов вдвое чаще, чем старшее поколение – 22% и13% соответственно, – заявили «SuperJob».

С недавних пор в столице Бурятии вплотную взялись за электросамокатчиков и определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте больше нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться на модных девайсах разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы, где есть знак «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются» сами по себе. Всего для самокатов отвели 116 парковочных мест.
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