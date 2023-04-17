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В Улан-Удэ ограничили езду на самокатах

В Улан-Удэ ограничили езду на самокатах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Появляться на них запретили в некоторых скверах и парках

В столице Бурятии вплотную взялись за самокатчиков. В мэрии определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте запрещено. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

Появились в городе и так называемые «медленные» зоны – там передвигаться на девайсах можно с максимальной скоростью 15 километров в час. В основном это улицы, где есть знак «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами операторы – когда человек заезжает в такую зону, устройство «замедляется» само по себе.

Оставлять самокаты можно в 116 парковочных местах, причём только определённое количество. Разрешение на это получили уже две организации, которые работали в Улан-Удэ и в прошлом году.

- Мы подготовили ряд документов, в том числе – постановление, регламентирующее порядок предоставления мест для размещения электросамокатов, порядок выдачи разрешений, платность, сезонность и многое другое, – рассказал на очередном брифинге в городской администрации глава комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачёв.

Всего в бурятской столице насчитывается 500 электросамокатов мощностью не более 240 Ватт каждый, которые можно взять напрокат. Для них организовали 96 стоянок. Пользоваться ими самостоятельно вправе улан-удэнцы 14 лет и старше. Со школьниками даже хотят провести беседы о том, как правильно делать это и не нарушать правила дорожного движения

Чтобы воспользоваться двухколёсным транспортом, достаточно скачать специальное приложение, зарегистрироваться там, отсканировать QR-код на руле, выбрать подходящий тариф, «привязать» банковскую карту для оплаты, нажать кнопку «забронировать», а после – «разблокировать».

Информация о передвижении самоката хранится в базе данных три дня. Если вскроется какое-либо нарушение пользовательского соглашения, деньги за него спишут с этой же самой карточки.

- Для наложения штрафа в рамках пользовательского соглашения требуется фиксация нарушения, чтобы на фото или видео был номер электросамоката, либо сообщение с указанием точного места и времени события. При неуплате штрафа должник вносится в «чёрный» список, – пояснили в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», каждый второй житель бурятской столицы (48%) поддерживает законодательные ограничения для любителей обычных и электросамокатов. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob во время опроса, который проводился с 24 марта по 3 апреля.

Среди сторонников такого подхода больше женщин, чем мужчин (60% и 48% соответственно). А респонденты от 35 до 44 лет выступают за ограничения чаще, чем более молодые и более зрелые. Только 13% наших земляков считают, что не нужно чинить препятствия любителям таких девайсов.

Улан-удэнцы уверены: устройства на колёсах нужно запретить несовершеннолетним, а сами самокатчики от 18 лет и старше должны передвигаться на определённой скорости, причём только по специально оборудованным дорожкам (полосам), а не по пешеходным зонам и тротуарам. Кроме того, по мнению опрошенных, следует ввести для них штрафы за нарушения и обязательный экзамен и выдавать удостоверение по типу водительского.
самокаты улицы Мэрия Улан-Удэ

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