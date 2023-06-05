Пошла жара: В Бурятии потеплеет до +28

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга



В ближайшие три дня в Бурятии ожидается жаркая погода. Ближе к концу недели воздух прогреется до летних 28-ми градусов. Освежать будут кратковременные дожди и северо-западный ветер, порывы которого достигнут 18 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 6 июня, по республике переменная облачность, местами дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +18,+23, местами +12,+17.



В среду, 7 июня, ночью местами кратковременные дожди, днём преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +1,+6, по северу до 0,-2, днём +19,+24, местами +12,+17.



В четверг, 8 июня, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +1,+6, по северу до 0,-2, днём +23,+28, местами +13,+18.

