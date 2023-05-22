В школах в Бурятии не было табличек со шрифтом Брайля

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в нарушение требований закона о защите прав инвалидов в здании трёх школ Иволгинского района Бурятии отсутствовало дублирование необходимой для инвалидов графической информации, выполненной шрифтом Брайля.



Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о понуждении администрации района и директоров образовательных организаций устранить выявленные нарушения.



Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда исполнено, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

