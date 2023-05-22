В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в нарушение требований закона о защите прав инвалидов в здании трёх школ Иволгинского района Бурятии отсутствовало дублирование необходимой для инвалидов графической информации, выполненной шрифтом Брайля.
Прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями о понуждении администрации района и директоров образовательных организаций устранить выявленные нарушения.
Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда исполнено, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В школах в Бурятии не было табличек со шрифтом Брайля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полюбоваться на неё все желающие смогут в ближайшую неделю
Там прошли совместные учения росгвардейцев и пожарных
Искусственный интеллект воссоздал покинутый людьми город
Его посмертно наградили орденом Мужества
Это экономит силы, деньги и время
Оттуда вывезут более 170 тысяч кубов мусора
В дело вмешалась прокуратура
О сотрудничестве договорилось руководство
Андрей Муравьёв взошёл на вершину мира
Осадков не ожидается
Он нарушил срок пребывания в России
Музыкант побывал в Улан-Удэ и нарисовал мрачные перспективы
Запланированы показы документальных фильмов
Школа будет рассчитана на 176 учащихся
В лесу нельзя появляться минимум до 9 июня