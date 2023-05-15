Участники уберут территорию Гостиного двора
26 мая в Кяхте состоится общегородская акция «Чайный путь. Начало» по уборке территории Гостиного двора в посёлке Слобода. Напомним, что Гостиный двор Кяхты — историческое начало российского участка Великого Чайного пути, памятник федерального значения.
К участию приглашаются все неравнодушные к культурному наследию города жители города Кяхта, Кяхтинского района, Бурятия. Участники акции познакомятся с историей Гостиного двора и приведут в порядок территорию этого исторического места. Инвентарь предоставляется организаторами акции на месте.
- Мероприятие проходит в рамках проекта «Культурные пути России: Великий Чайный путь. Территория Бурятии». Призываем принять участие в акции организации города, местных жителей, волонтёров, молодёжные организации, ТОСы и всех, кому небезразлична судьба исторической достопримечательности нашего города — Гостиного двора в посёлке Слобода, - сообщает администрация МО «Кяхтинский район».
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В Кяхте зовут на общегородскую акцию «Чайный путь. Начало»
Общество, Фото:
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