В Кяхте зовут на общегородскую акцию «Чайный путь. Начало»

Общество, Фото: администрация МО «Кяхтинский район»

Участники уберут территорию Гостиного двора



26 мая в Кяхте состоится общегородская акция «Чайный путь. Начало» по уборке территории Гостиного двора в посёлке Слобода. Напомним, что Гостиный двор Кяхты — историческое начало российского участка Великого Чайного пути, памятник федерального значения.



К участию приглашаются все неравнодушные к культурному наследию города жители города Кяхта, Кяхтинского района, Бурятия. Участники акции познакомятся с историей Гостиного двора и приведут в порядок территорию этого исторического места. Инвентарь предоставляется организаторами акции на месте.



- Мероприятие проходит в рамках проекта «Культурные пути России: Великий Чайный путь. Территория Бурятии». Призываем принять участие в акции организации города, местных жителей, волонтёров, молодёжные организации, ТОСы и всех, кому небезразлична судьба исторической достопримечательности нашего города — Гостиного двора в посёлке Слобода, - сообщает администрация МО «Кяхтинский район».



Возрастное ограничение: 0+.

