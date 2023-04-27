Там можно увидеть прежние медицинские инструменты, шприцы врачебную одежду
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в этом году проходит республиканский конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция) медицинской организации». Конкурс посвящён столетию республики и столетию здравоохранения региона.
Одной из первых презентовала свой музей Еравнинская центральная районная больница. В музее можно увидеть самые разные необычные экспонаты. У кого-то они вызовут интерес, а у кого-то страх, какой некоторые испытывают перед медицинскими манипуляциями.
Работники больницы показали детский пеленальный столик, детскую кроватку для новорождённого, деревянную ширму. Все предметы хорошо сохранились. Они изготовлены, по словам врачей, ещё в 1970-хх гг. Также они показали гинекологическое кресло 1970-х гг. выпуска.
Ознакомили первых посетителей и с инструментами, которые использовались в советский период. Это многоразовые стеклянные шпицы, стеклянные пробирки и разные металлические инструменты.
Показали в ходе экскурсии детские весы, старый ручной стетоскоп, песочные часы, медицинскую форму врачей в то время. Как объяснили врачи, песочные часы использовали для подсчёта сердцебиения плода. Желающие также попробовали измерить давление на старинном ртутном тонометре.
В музее также есть информационные плакаты об истории здравоохранения в районе.
Итоги конкурса музеев среди медучреждений республики будут подведены после 1 мая. 17 июня состоится награждение победителей на торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.
В районной больнице в Бурятии появился музей медицинских экспонатов
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