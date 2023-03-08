В Чите запретили доступ в леса

В столице Забайкалья ввели особый противопожарный режим



На территории городского округа «Город Чита» введён особый противопожарный режим. В связи с этим с 6 марта запрещён доступ населения в лесные массивы в кварталах с №1 по №55, с №59 до №73, №102 Читинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», с №8 по №11, с №15 по №53 – на землях министерства обороны РФ и иных землях, находящихся в ведении департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края (за исключением кварталов № 25, № 64, № 71 государственного лесного фонда).



Въезд в лесную зону членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на свои территории, находящиеся в лесной зоне, разрешён при предъявлении подтверждающих документов.



Запрещено выжигание, сжигание сухой растительности, мусора, а также разведение костров на территории жилого и нежилого фонда, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, лесных массивов и прилегающей к лесным массивам зоне, проведение пожароопасных работ (за исключением проведения аварийных работ с соблюдением мер пожарной безопасности).



Местами отдыха населения в лесной зоне определены кварталы городского участкового лесничества № 25 (район Сухой пади), квартал № 64 выдел 15 (вдоль правого берега реки Ингоды), квартал № 71 выдел 11 (район детского лагеря «Чайка»).



- Беклемишевскому участку КГСАУ «Забайкаллесхоз» совместно с Читинским лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края» рекомендовано обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в этих местах в течение всего пожароопасного сезона, - сообщает пресс-служба администрации города Чита.



