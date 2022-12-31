В дикой природе медведи в республике обычно спят с октября по март
В этом году из за необычайно тёплой зимы у медведей в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ сбился режим. В зоопарке музея живут двое «косолапых»: Малыш и Семениха. Медведи только сейчас погрузились в зимнюю спячку.
Вместо медведей в этнозooсаде можно будет полюбоваться живыми символами года – кроликами.
Как сообщили в этномузее, в период новогодних каникул музей будет работать со 2 по 9 января с 9:00 до 20:00. Будут открыты музейные комплексы, этнозоосад, горки, прокат тюбов, катание на санях и новогодние фотолокации.
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В этномузее Бурятии медведи погрузились в зимнюю спячку
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