В этномузее Бурятии медведи погрузились в зимнюю спячку

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея

В дикой природе медведи в республике обычно спят с октября по март



В этом году из за необычайно тёплой зимы у медведей в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ сбился режим. В зоопарке музея живут двое «косолапых»: Малыш и Семениха. Медведи только сейчас погрузились в зимнюю спячку.



Вместо медведей в этнозooсаде можно будет полюбоваться живыми символами года – кроликами.



Как сообщили в этномузее, в период новогодних каникул музей будет работать со 2 по 9 января с 9:00 до 20:00. Будут открыты музейные комплексы, этнозоосад, горки, прокат тюбов, катание на санях и новогодние фотолокации.



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