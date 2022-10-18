В республике зарегистрировано 25 площадок
30 октября в Улан-Удэ состоится традиционная акция «Географический диктант». Площадка мероприятия будет расположена в зале учёного совета Байкальского института природопользования СО РАН.
Площадка начнёт работу в 11:30. Состоятся сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания диктанта. В 12:00 будет представлен доклад «Бурятия на карте мира». В 12:10 будет проведён инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует в 12:15. В 13:00 заполненные бланки будут собраны.
Для участия в диктанте до 29 октября можно будет зарегистрироваться по электронной почте: [email protected]
Как сообщает пресс-служба Байкальского института природопользования СО РАН, на 16 октября в Бурятии зарегистрировано 25 площадок. География площадок довольно обширна: три в Курумканском районе (Могойто, Арзгун, Алла), посёлки Багдарин и Таксимо, село Новоильинск, две в посёлке Онохой, село Бичура, три в селе Кырен, Хойтогол, город Закаменск, Кабанск, пять в Улан-Удэ, село Поселье, воинская часть 65262, село Турунтаево, посёлок Усть-Баргузин, село Гусиха.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проведут географический диктант
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