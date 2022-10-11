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Школьники Бурятии учились выживать по древним технологиям

Школьники Бурятии учились выживать по древним технологиям
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В проекте приняли участие учащиеся Улан-Удэ и 4 районов республики

II республиканский образовательный проект «Школа выживания. Древние технологии» собрал 11 октября в столице Бурятии, на территории оздоровительного центра «Огонёк», школьников из Улан-Удэ и районов республики. Участники проекта – племена «Киту», «Маори», «Инки», «Апачи», «Масаи», «Ирокезы», «Ацтеки», «Чероки» - познакомились с древними навыками, знаниями и технологиями, которые помогут выжить и организовать относительный жизненный комфорт и безопасность в условиях отсутствия благ цивилизации.

Более 60 ребят из города Улан-Удэ, Мухоршибирского, Прибайкальского, Селенгинского и Иволгинского районов приняли участие в этом мероприятии. По задумке организаторов, в каждом племени были представители разных районов республики. В течении всего дня участникам школы выживания предстояло проверить себя на выносливость и сообразительность.

- Сегодня на тропу состязаний выходят 8 племён. Вам предстоит сразиться в смекалке, меткости, ловкости, уме и скорости. Сегодня мы выясним, кто из вас самый ловкий, внимательный и храбрый. Помните, что по законам индейцев вы должны помогать друг другу, беречь природу, - открыл мероприятие Михаил Воробьёв, автор проекта.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии, педагог дополнительного образования ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ Михаил Воробьёв – победитель республиканского конкурса профессионального мастерства и финалист всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

- В сентябре прошлого года здесь же на Верхней Берёзовке мы проводили такой конкурс по программе ресоциализации. Ребятам очень понравилось. В этом году решили провести снова. Мы учим подрастающее поколение к действиям в экстремальных ситуациях, учим, как выжить. Добыть огонь, изготовить орудия труда, готовить пищу, сориентироваться, организовать помощь. Самопомощь. Главное – учим самостоятельным действиям, самостоятельным алгоритмам выживания, учим принимать решения, - добавил Михаил Александрович.

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