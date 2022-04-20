Заболеваемость коронавирусом не удержалась на очень низких позициях
В Бурятии после резкого падения заболеваемость COVID-19 вновь пошла вверх. Накануне коронавирус выявили у 48 человек.
При этом позавчера было зафиксировано всего 18 новых случаев заражений – таких низких цифр не было ни в 2022-м, ни в 2021 году.
Однако теперь, как видим, показатели вернулись к более привычным значениям. Так, если вчера зафиксировано 48 заболевших ковидом, позавчера 18, до этого их было 31, 49, 59 и т.д.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 135 628. Из них 44% (59 946) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли от коронавируса с начала пандемии 2993 жителя Бурятии.
Накануне скончались двое больных, известно, что они были старше 65 лет. Отметим, позавчера был один летальный исход, а за день до этого никто не умирал.
На утро 20 апреля в стационарах получают лечение 222 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 17 больных.
В отделениях реанимации находится 51 человек. Число находящихся на ИВЛ снизилось до пяти человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 388 человек. Их число в последние пару дней понемногу растёт.
Завершили первичную вакцинацию от коронавируса 474 222 жителей Бурятии (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 148 301 человек.
В Бурятии после резкого падения COVID-19 пошёл вверх
Общество, Фото:
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